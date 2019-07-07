اضبط مخالفة.. طفح الصرف الصحى فى شوارع قرية عياش بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تشهد قرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، طفح مياه المجارى والصرف الزراعى بشوارعها نتيجة ارتفاع منسوب المياه بمصرف شبرا ملكان المؤدى إلى مصرف زفتى، بسبب إلقاء المخلفات بالمصرف، مما يؤدى إلى إنسداده نتيجة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالمصرف فى موسم زراعة الأزر، مما أدى إلى غرق شوارع القرية بالمياه وعدم تمكن الأهالى من السير فى الشوارع على الأقدام، وانتشار الناموس بصورة كبيرة والروائح الكريهة.

واشتكى أهالى القرية من عدم وضع حلول جذرية لهذه الكارثة التى تحدث باستمرار، رغم مناشدة المسئولين بمركز ومدينة المحلة، والوحدة المحلية للقرية ومسئولى صرف غرب المحلة، إلا أن هذه النداءات لم تجد بشىء، لعدم وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.

من جانبه أكد المهندس أحمد ذكى مدير هندسة صرف غرب المحلة، أن مشكلة طفح المجارى فى القرية نتيجة انسداد خطوط الصرف الموجودة بالقرية، وليس بسبب انسداد المصرف كما يشاع بين الأهالى، مشيرا إلى إنه سيتم تطهير المصرف ورفع المخلفات منه، لتهدئة الأهالى.



طفح مياه الصرف فى شوارع قرية عياش بالمحلة



طفح مياه الصرف فى شوارع قرية عياش بالمحلة



طفح مياه الصرف فى شوارع قرية عياش بالمحلة