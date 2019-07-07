اضبط مخالفة.. ردم أراض ببحيرة المنزلة فى دمياط "صور"

دمياط - عبده عبد البارى

رصد أهالى بحيرة المنزلة أعمال الردم للأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببحيرة المنزلة، خاصة فى المنطقة الواقعة بين حدود قريتى السيالة غيط النصارى التابعتين لمركز دمياط، بمساحات عرض مائتى متر بطول البحيرة وزراعتها بالحشائش.

وطالب أهالى المنطقة رصد تلك المساحات بسجلات الجمعية الزراعية للتأكد أنها غير محيزة أو فى كشوف وضع اليد.

من جانبه قال مجدى عبد الواحد مدير إدارة التشغيل والإنتاج بالثروة السمكية بدمياط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة قامت بعمل إحداثيات للبحيرة وتصويرها بالقمر الصناعى وعند الرجوع وسيتم رصد أية تعديات، وسيتم تشكيل لجنة لمعاينة تلك التعديات وتحرير محاضر إزالة لها.

يذكر أن خطوط كهرباء الضغط العالى وخط الغاز الطبيعى يمران على أطراف البحيرة ولكن بعد أعمال الردم داخل حرم مياه البحيرة ابتعدت تلك الخطوط بمسافة مائتى متر عن حرم البحيرة.