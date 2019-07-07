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استمرار هبوط أسعار القمح والذرة وزيت الصويا.. واستقرار باقي السلع

الأحد، 07 يوليه 2019 10:28 م
استمرار هبوط أسعار القمح والذرة وزيت الصويا.. واستقرار باقي السلع قمح ارشيف
كتب هانى الحوتى

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استمر مؤشر هبوط أسعار القمح والأرز وزيت الصويا والذرة مع بداية الأسبوع الثاني لشهر يوليو، وذلك طبقاً لما أعلنته أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة في رصد السلع وخاماتها بالأسواق العالمية والبورصات السلعية، بينما ساد مؤشر الاستقرار أمام باقي السلع مع إغلاق البورصات السلعية العالمية.
 
 
 
 وجاءت الأسعار بالسوق المحلي المصري ليوم الأحد 7  يوليو ٢٠١٩ كالتالي :-
 
 
قمح 11.5 أوكرانى 3870 جنيه / طن صب أرضه
 
قمح 11.5 روسى 3900 جنيه / طن صب أرضه
 
قمح 11.5 أمريكى 3920 جنيه / طن صب أرضه
 
دقيق – 24 4700  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
دقيق – 27  4900  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
ردة محلى 3550  جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز شعير عريض 5100  جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز شعير رفيع 4500 جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى عريض –  3% كسر  9200  جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10: 12%  8100  جنيه / طن معبأ أرضه
 
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10: 12%   7000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
زيت صويا مكرر 13000 جنيه / طن صب أرضه
 
زيت أولين RBD   9200  جنيه / طن صب أرضه 
 
زيت ذرة خام   12200جنيه / طن صب أرضه
 
زيت عباد الشمس مكرر 15400  جنيه / طن صب أرضه
 
سكر مكرر 7100 جنيه / طن معبأ أرضه
 
نشا غذائى  7100  جنيه / طن معبأ أرضه
 
جلوكوز 6900  جنيه / طن صب أرضه
 
فول بلدي – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول بلدي – عريض – محصول جديد 11900 جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول ليتوانى 9750  جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول أسترالي 11750  جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول كندى  9200  جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول أثيوبى 10500  جنيه / طن معبأ أرضه
 
فول إنجليزى 8800  جنيه / طن معبأ أرضه
 
ذرة برازيلى / أرجنتينى 3650  جنيه / طن صب أرضه
 
ذرة أوكرانى 3480  جنيه / طن صب أرضه
 
ذرة رومانى / بلغارى 3510  جنيه / طن صب أرضه
 
صويا 47  6750 جنيه / طن صب أرضه 
 
صويا 46  6350  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
صويا 44  6050  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
بذرة صويا أمريكي 6650  جنيه / طن صب أرضه
 
بذرة صويا أرجنتينى 6600  جنيه / طن صب أرضه
 
بذرة صويا براجواى 6450  جنيه / طن صب أرضه
 
دى دى جى إس أمريكى 5400  جنيه / طن معبأ أرضه
 
جلوتين مستورد 12000 جنيه / طن معبأ أرضه
 
جلوتين محلى 11900  جنيه / طن معبأ أرضه
 
جلوتو فيد محلى 3450  جنيه / طن معبأ أرضه
 
كسب عباد – 36%   4750 جنيه / طن معبأ أرضه 
 
داكوتا جولد دي دي جي اس 7200  جنيه / طن صب وصال
 
صويا بيست "بروتين صويا محمي" 13800  جنيه / طن معبأ وصال
 
6611 جنيه /طن معبأ أرضه % علف بادي تسمين سوبر 90
 
علف نامي تسمين سوبر  23%  6650  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
علف ناهي تسمين سوبر  21%  6550  جنيه / طن معبأ أرضه  
 
علف بادي نامي  21%  6200  جنيه / طن معبأ أرضه 
 
لحم أبيض دواجن 24 جنيه / كيلو
 
لحم أحمر دواجن 28 جنيه / كيلو
 
 
المعادن :-
 
حديد 11500  جنيه / طن أرضه
 
خردة الحديد 5250  جنيه / طن أرضه
 
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 4900  جنيه / طن أرضه
 
خام الألومنيوم – بثق 5700  جنيه / طن أرضه
 
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000  جنيه / طن أرضه
 
خام النحاس الأحمر - كابلات 101500  جنيه / طن أرضه
 
خام النحاس الأحمر - بارات 110000 جنيه / طن أرضه
 
الأسمنت 820  جنيه / طن أرضه
 
يوريا    5200: 5400 جنيه / طن أرضه 
 
النترات   5100: 5300 جنيه / طن أرضه 
 
فوسفات ناعم 1550  جنيه / طن أرضه
 
فوسفات خشن 2050  جنيه / طن أرضه
 
الذهب – 21  653  جنيه / جرام
 
 الذهب – 24  745 جنيه / جرام
 
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.54  /16.67 جنيه
 
 
 
 

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