استقرار نسبى للدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم

أمنية الموجي

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا نسبيا خلال التعاملات، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري بعد أن شهدت تراجعا في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع الدولار أكثر من جنيه و25 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولى ليسجل 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار ليسجل 16.54 للشراء و16.64 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل سعر الدولار 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.