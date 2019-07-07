استقرار فى أسعار الأسماك وزيادة 1 جنيه فى كيلو البلطى

كتب أحمد حمادة

شهد سوق الأسماك اليوم الأحد 7-7-2019 استقرارا نسبيا فى أسعار معظم الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى 1 بين 38 – 48 جنيها بزيادة 1 جنيه عن أسعار أمس، فيما استقر سعر البلطى 2 بين 29 – 32 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الأسوانى بين 15 – 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 –64 جنيها، واستقر سعر المكرونة السويسي عند 55 – 66 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو البورى ليتراوح بين 39– 44 جنيها.

فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 200– 300 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 180 جنيها بانخفاض 10 جنيها للكيلو.