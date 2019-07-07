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استقرار أسعار الدواجن وكرتونة البيض من المزرعة بـ 22 جنيها

الأحد، 07 يوليه 2019 02:33 م
استقرار أسعار الدواجن وكرتونة البيض من المزرعة بـ 22 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7- 7-2019 استقرارا فى الأسعار وذلك فى وفقا للاسعار المقررة من شعبة الدواجن وبغرفة التجارية بالقاهرة .

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن مستقرة عند 22 جنيها للكيلو، موضحا أن أسعار البيع للمستهلك لن تزيد بحد أقصى عن 27 جنيها للكيلو بحب المنطقة .

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض وارد المزرعة بـ 22 جنيها للكيلو، على أن يكون سعر البيع للمستهلك بين 25 – 27 جنيها للكرتونة حسب المنطقة، وأوضح أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4- 5 جنيهات للكيلو، معللا انخفاض أسعار الدواجن والبيض بزيادة الإنتاج والمعروض وتراجع حركة الشراء.

 

 


اسعار الدواجن

اسعار البيض

شعبة الدواجن

غرف التجارة

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