استعجال التحريات حول سائق اختلق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب السيارة فى بولاق

كتب سليم على

تباشر نيابة بولاق أبو العلا، التحقيق مع سائق اختلق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب السيارة التى يعمل عليها، فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من سائق مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وآخر بالبطن، وقرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم بسيارة ملاكى قيادته "يعمل عليها كسائق"، وبحوزته مبلغ مالى كان فى طريقه لتسليمه إلى صاحب السيارة الذى يعمل لديه، فوجئ بقيام شخصين باستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول كرهاً عنه، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها، وبإعادة مناقشة المبلغ ومواجهته اعترف باختلاقه الواقعة، وأقر بأنه إستولى على المبلغ المالى نظراً لمروره بضائقة مالية، وإخفاء هاتفه المحمول داخل السيارة قيادته، وقام بإحداث إصابته وتمزيق ملابسه بنفسه.

وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفه المحمول بمكان إخفائهما داخل السيارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.