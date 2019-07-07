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استطلاع: 43% من البريطانيين يفضلون إلغاء "بريكست" و41% يفضلون إجراء استفتاء ثان

الأحد، 07 يوليه 2019 01:02 م
استطلاع: 43% من البريطانيين يفضلون إلغاء "بريكست" و41% يفضلون إجراء استفتاء ثان اقتراع _ صورة أرشيفية
لندن /أ ش أ/

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كشف استطلاع للرأى عن أن 43% من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست) فيما يفضل 41% من الناخبين إجراء استفتاء ثانِ عن إتمام سيناريو الانسحاب "الفوضوي" دون اتفاق فى أواخر أكتوبر القادم، ما لم يستطع رئيس الوزراء القادم إبرام اتفاق جديد.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية -فى تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- أن الناخبين البريطانيين متشككون فى أن رئيس الوزراء القادم سواء كان بوريس جونسون أو جيرمى هانت، يمكنه التفاوض على صفقة أفضل للخروج من الاتحاد الأوروبى فى غضون ثلاثة أشهر فقط، إزاء الاضطرابات السياسية ذاتها التى أطاحت برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

وكشف الاستطلاع الحصرى الذى أجراه مركز (بى إم جي) لصالح صحيفة "الإندبندنت" أن 43% من الناخبين سوف يختارون إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى على إتمام سيناريو (بريكست) بشكل غير منظم وهو السيناريو الذى يؤيده 38% فقط من الناخبين.

وقال 41% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم سوف يؤيدون إجراء استفتاء ثان من أجل إبداء قول نهائى لكسر حالة الجمود التى تعترى عملية الخروج.

 


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