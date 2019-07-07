استطلاع "واشنطن بوست": شعبية ترامب ترتفع لأعلى مستوى منذ توليه الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى" الأمريكيتان أن شعبية الرئيس دونالد ترامب قد زادت فى الآونة الأخيرة، على الرغم من أن الأغلبية لا تزال تراه "غير رئاسى".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن نسبة شعبية ترامب قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ توليه الرئاسة، مدعوما بالاقتصاد القوى والتصورات بأنه تعامل معه بكفاءة، وإن كانت أغلبية طفيفة من الأمريكيين لا يزالوا يقولون إنهم لا يوافقون على أدائه فى المنصب.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الدرجة التى يمتلك بها ترامب طريقا حقيقيا، وإن كان ضيقا، نحو إعادة انتخابه. ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة شعبية ترامب فى أغلب القضايا سلبية بشكل عام، ويقول أكثر من 60% من الأمريكيين إنه يتصرف بطريقة غير رئاسية منذ أن أدى اليمين الدستورية . ورغم ذلك، فإن حوالى خمس هؤلاء الذين يقولون إنه ليس رئاسيا يقولون إنهم يوافقون على المهمة الى يقوم بها، وأنه ينافس أربعة مرشحين ديمقراطيين محتملين فيما يشبه الانتخابات العامة، ويزحف وراء المرشح الأوفر حظا بين الديمقراطيين جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق.

وبلغت شعبية ترامب بين الأمريكيين فى سن التصويت 44%، لترتفع بخمس نقاط عما كانت عليه فى إبريل الماضى، فى حين قال 53% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون عليه.

ومن بين الناخبين المسجلين، 47% يقولون إنهم يوافقون على ترامب، مقابل 50% أعربوا عن رفضهم له. وفى إبريل، قال 42% من الناخبين المسجلين إنهم يوافقون عليه مقابل رفض 54%.