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استجابة لـ"اليوم السابع" تغطية بلاعات صرف صحى مفتوحة بطريق الراهبين بالغربية

الأحد، 07 يوليه 2019 11:21 ص
استجابة لـ"اليوم السابع" تغطية بلاعات صرف صحى مفتوحة بطريق الراهبين بالغربية تغطية بلاعات
الغربية - مصطفى عادل

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فى استجابه سريعه لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "اضبط مخالفة .. بلاعات مكشوفة بدون أغطية بقرية الراهبين بسمنود" قام مجلس مدينه سمنود برئاسة اللواء علاء الدين يوسف رئيس المدينة بتغطية البلاعات المفتوحة بدون أغطية أمام المنازل والمصانع الواقعة على الطريق مما يهدد بوقوع كارثة تهدد أرواح الأطفال والكبار، من المترددين على الطريق ومرتادى الشارع الرئيسى بالمنطقة المؤدى إلى داخل وخارج القرية والتى يربطها بالعديد من القرى المجاورة لوجود بلاعات مجارى بدون أغطية، ووضع مجلس المدينه اغطيه اسمنتيه على البلاعات المفتوحة.

كان أهالى القرية قد تقدموا بالعديد من البلاغات لغرفة الطوارئ بمركز ومدينة سمنود والوحدة المحلية للقرية للتحرك لتغطية البلاعات خشية سقوط أحد بها خاصة فى ظل التواجد المكثف من المواطنين المترددين على المكان من العاملين بالمصانع.

 

تغطية بلاعات (2)

تغطية بلاعات 

 

تغطية بلاعات (3)
تغطية بلاعات 

 

تغطية بلاعات (1)
تغطية بلاعات 

 


مجلس مدينه سمنود

قريه الراهبين

بلاعات صرف صحى مفتوحه

الغربيه

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