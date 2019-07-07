استجابة لـ"اليوم السابع".. تغطية بالوعة مكشوفة أمام نادٍ بمنشية البكرى بالمحلة

الغربية عادل ضرة

فى استجابة سريعة لـ"اليوم السابع"، قام المسئولون بحى ثان المحلة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة بتغطية بلاعة كان "اليوم السابع" قد رصد "بالوعة مكشوفة أمام نادٍ بمنشية البكرى فى المحلة تهدد أرواح الأطفال".

وعمل المسئولون بالحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة بتغطية البلاعة المكشوفة بدون غطاء، والتى كادت تتسبب فى كارثة خشية سقوط الأطفال والكبار من المترددين على النادى ومرتادى الشارع الرئيسى والنادى بالمنطقة.



وكان الأهالى قد قاموا بوضع قطع من الأخشاب أعلى البالوعة، خشية وقوع أحد فيها، وفور قيام "اليوم السابع" بنشر صور للبلاعة المكشوفة سارع المسئولين لتغطية البلاعة.