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ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.756 مليون طن فى 6 أشهر

الأحد، 07 يوليه 2019 03:00 ص
ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.756 مليون طن فى 6 أشهر شجر موالح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن ارتفاع صادرات الموالح  لمليون و756 ألف طن إلى جميع دول العالم، مؤكدا: أن الكميات المصدرة منذ بدء موسم التصدير خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 3 يوليو الحالى.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية شهدت صادرات الموالح تقدما كبيرا، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدرة، واتخاذ جمبع  الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 فيما  تواصل الأجهزة الفنية  بالحجر  الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

 

 

صادرات الموالح

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعى

صادرات الخضر والفاكهة

الاختام الجديدة

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