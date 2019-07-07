اتحاد الغرف وهيئة تنشيط السياحة يستعدان لحملات ترويج سياحية مشتركة فى أسواق جديدة

كتبت آمال رسلان

تستعد شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتنظيم حملات ترويجية مشتركة مع هيئة تنشيط السياحة فى عدد من الأسواق السياحية وفقا للضوابط الجديدة التي تم اعتمادها لتنظم الحملات الدعائية المشتركة.

وقام اتحاد الغرف السياحية بتوزيع الضوابط الجديدة لكل الوكلاء فى الخارج، حتى يقوموا بعمل حملات ترويج فى الخارج وهيئة تنشيط السياحة تشارك فى 50% منها، وسيتم خلال الفترة المقبلة بتنظيمroad show فى عدد من الدول وعقد لقاءات مع أصحاب الفنادق ومنظمى الرحلات، للتواجد فى كل الأسواق السياحية.

وكان مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة اعتمد الضوابط الجديدة للحملات المشتركة للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال عالميا، وفي إطار سعي وزارة السياحة لتنويع أدوات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر بالخارج، وهي أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتم وضع الضوابط الجديدة بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة، لمراجعة معايير الحملات المشتركة السابقة وتحديثها لتحقيق أقصى مردود منها، وذلك في إطار سعي الهيئة لمعالجة كافة المشاكل التي كانت تواجه شركات السياحة ومنظمي الرحلات، وقال أن الهيئة تقوم باستمرار بتقييم مردود تلك الحملات، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد انطلاق تلك الحملات.

وتدرك هيئة التنشيط أهمية ودور الحملات المشتركة فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بالاشتراك مع شركات السياحة ومنظمى رحلات الذين تعتبرهم الهيئة شركاء فعليين فى الترويج للمقصد المصرى، موضحا أن الهيئة من خلال الحملات المشتركة تهدف الى فتح أسواقا جديدة أوأسواقا ترغب في زيادة حجم السياحة الوافدة منها إلي مصر.