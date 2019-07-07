سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الغرف التجارية: الأسواق لن تتأثر بتحريك أسعار الوقود

الأحد، 07 يوليه 2019 10:30 ص
اتحاد الغرف التجارية: الأسواق لن تتأثر بتحريك أسعار الوقود أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية، خاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تشهدها الأسواق وحرص التجار علي تصريف مخزونهم السلعي والعمل علي استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلي أن أي زيادة في الأسعار لن تكون في مصلحة التاجر في الوقت الراهن لذلك الكل حريص علي توفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة في ظل الاتجاه الحكومي لزيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق.

وأضاف فى بيان له اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع مع المنتجين وقطاع النقل بحضورالدكتورعلى مصيلحى وزير التموين منتصف يوليو الحالى لاستعراض الدراسات الخاصة التي تم تكليف بعض الجامعات بإعدادها منذ أول يوليو لتحديد حجم الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرار زيادة أسعار الوقود ومقدار الزيادة على نولون الشحن للكيلو متر على عملية الإنتاج والتجارة وتداول السلع بالأسواق لمتابعة الموقف، كما طالبنا أيضا من الشركات المنتجة دراسة آثار ارتفاع أسعارالوقود على التكلفة النهائية للمنتج النهائي على أن يتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع.

وأوضح الوكيل أن قطاع النقل أيضا يشهد ركودا ومعظم سيارات النقل لاتعمل بطاقتها الكاملة حاليا وحتى لو هناك زيادة فى النولون والتى ستكون بسيطة جدا سيقوم التاجر بتحملها خلال الفترة القريبة القادمة حتى يتم التوازن بين العرض والطلبة، كما أكد أنه دليلا على انخفاض القوة الشرائية أعلنت الحكومة صرف المرتبات يوم 15 هذا الشهر لتنشيط الأسواق واستقبال عيد الأضحى المبارك.


اتحاد الغرف

اسعار السلع

السلع الغذائية

احمد الوكيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد الغرف العربية: 30% من التجارة تمر عبر قناة السويس والمنطقة العربية

السبت، 06 يوليه 2019 10:53 ص

اتحاد الغرف العربية: قناة السويس والبحر الأحمر شرايين حيوية للتجارة الدولية

السبت، 06 يوليه 2019 10:35 ص

وزارة السياحة: تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الغرف السياحية لاعتماد برامج تدريب العاملين بالقطاع

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:01 م

اتحاد الغرف: 95% من واردات مصر سلع أساسية ومستلزمات إنتاج

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:33 م

اتحاد الغرف التجارية: تشكل لجنة هندسية ومالية لحصر خسائر حريق العتبة

السبت، 29 يونيو 2019 09:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة