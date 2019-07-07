اتحاد الغرف التجارية: الأسواق لن تتأثر بتحريك أسعار الوقود

كتب إسلام سعيد

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية، خاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تشهدها الأسواق وحرص التجار علي تصريف مخزونهم السلعي والعمل علي استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلي أن أي زيادة في الأسعار لن تكون في مصلحة التاجر في الوقت الراهن لذلك الكل حريص علي توفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة في ظل الاتجاه الحكومي لزيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق.

وأضاف فى بيان له اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع مع المنتجين وقطاع النقل بحضورالدكتورعلى مصيلحى وزير التموين منتصف يوليو الحالى لاستعراض الدراسات الخاصة التي تم تكليف بعض الجامعات بإعدادها منذ أول يوليو لتحديد حجم الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرار زيادة أسعار الوقود ومقدار الزيادة على نولون الشحن للكيلو متر على عملية الإنتاج والتجارة وتداول السلع بالأسواق لمتابعة الموقف، كما طالبنا أيضا من الشركات المنتجة دراسة آثار ارتفاع أسعارالوقود على التكلفة النهائية للمنتج النهائي على أن يتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع.

وأوضح الوكيل أن قطاع النقل أيضا يشهد ركودا ومعظم سيارات النقل لاتعمل بطاقتها الكاملة حاليا وحتى لو هناك زيادة فى النولون والتى ستكون بسيطة جدا سيقوم التاجر بتحملها خلال الفترة القريبة القادمة حتى يتم التوازن بين العرض والطلبة، كما أكد أنه دليلا على انخفاض القوة الشرائية أعلنت الحكومة صرف المرتبات يوم 15 هذا الشهر لتنشيط الأسواق واستقبال عيد الأضحى المبارك.