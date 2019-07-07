إيران: سنبدأ تخصيب اليورانيوم أعلى من نسبة 3.67% خلال ساعات قليلة

قالت إيران، إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم أعلى من نسبة 3.67% التى يسمح بها الاتفاق النووى خلال ساعات قليلة
وأكدت إيران، أنها تريد إنقاذ الاتفاق النووى وتطالب الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتها.
وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانى عراقجى، إن طهران أعطت الدبلوماسية وقتا كافيا وتقليص التزاماتها ليس انتهاكا للاتفاق، مؤكدا أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة لكن تلزم مبادرات جديدة.
وأوضح أن إيران، لن تخصب اليورانيوم فى الوقت الحالى إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران.
وقالت إيران، إن لديها القدرة على استعادة العمل فى مفاعل آراك للماء الثقيل وستتحرك بناء على احتياجاتها، وإنها لا تريد زيادة عدد أجهزة الطرد المركزى حاليا لكن قد يكون ذلك الخطوة التالية فى تقليص التزاماتها النووية.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار فى مؤتمر صحفى، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.
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