إيران: سنبدأ تخصيب اليورانيوم أعلى من نسبة 3.67% خلال ساعات قليلة

وقال مسؤولون إيرانيون كبار فى مؤتمر صحفى، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وقالت إيران، إن لديها القدرة على استعادة العمل فى مفاعل آراك للماء الثقيل وستتحرك بناء على احتياجاتها، وإنها لا تريد زيادة عدد أجهزة الطرد المركزى حاليا لكن قد يكون ذلك الخطوة التالية فى تقليص التزاماتها النووية.