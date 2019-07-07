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إيران: إجراءات تقليص التزامنا ببنود الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها"

الأحد، 07 يوليه 2019 12:39 م
إيران: إجراءات تقليص التزامنا ببنود الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها" وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
(رويترز)

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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، على تويتر اليوم الأحد، إن كل الإجراءات التى اتخذتها الجمهورية الإسلامية لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها" إذا أوفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

وقالت إيران اليوم الأحد إنها على استعداد تام لتخصيب اليورانيوم بأى مستوى وأى كمية فى تحد جديد للجهود الأمريكية الرامية للضغط على إيران بالعقوبات لإجبارها على التفاوض من جديد على الاتفاق النووي.

وقال ظريف في التغريدة "اليوم إيران تنفذ الجولة الثانية من خطواتها التصحيحية بشأن الفقرة 36 من الاتفاق النووي. نحتفظ بحق مواصلة القيام بإجراءات تصحيحية مشروعة على الاتفاق لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. كل تلك الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا بعد وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها".

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وقعته دول الاتحاد الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب الصين وروسيا.

 


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وزير الخارجية الايرانى

الاتحاد الاوروبى

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