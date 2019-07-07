إطلاق إسم الشهيد الرائد محمد أحمد إسماعيل بركات على مدرسة بقريته بالشرقية

الشرقية-إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق اسم الشهيد الرائد محمد أحمد إسماعيل بركات على مدرسة تل مفتاح الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.

أكد محافظ الشرقية فى بيان أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة تل مفتاح الابتدائية وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة و بعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر المحافظ قراره المتقدم.

ويشار إلى أن الشهيد استشهد في أبريل الماضي، بمدينة العريش هو وآخرين من الجنود و الضباط على إثر تفجير استهدفهم.