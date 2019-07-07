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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

الأحد، 07 يوليه 2019 04:29 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ، بالكيلو 58 على طريق وادي النطرون – العلمين، في اتجاه الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين إلى للمستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى العلمين المركزي، مؤمن محمد محمد " 36 سنة"-من الشرقية- مصاب باشتباه pc، واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وكينزي مؤمن محمد محمد " 6 سنوات"-من الشرقية مصابة اشتباه pc  واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و مالك مؤمن محمد " 3 سنوات" تعاني من كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وشيماء أحمد محمد " 33 سنة"-من الشرقية- مصابة بكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وفرح حسن عمر الشريف " 14سنة-من القاهرة – مصابة بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وجرح رضي بالقدم اليسرى، وعبد الرحمن حسن عمر الشريف" 9 سنوات"-من القاهرة-  مصاب باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.


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