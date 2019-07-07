إصابة 5 أشخاص فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

أصيب خمسة أشخاص فى مهرجان ركض الثيران "سان فيرومين" بمدينة بامبلونا الإسبانية، وقالت إذاعة "مونتى كارولو" الأوروجوية إن الجولة الأولى من المهرجان كانت سريعة ومثيرة.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أن من بين المصابين، شخصين يحملون الجنسية الأمريكية، أحدهم من كنتاكى 23 عاما، والآخر من كاليفورنيا 49 عاما، وشابات إسبان عمرهما 18 و23 عاما، وإسبانى يبلغ 40 عاما.

وكانت فعاليات مهرجان سان فيرمين المثير للجدل بدأت أمس السبت، بحضور الآلاف من المتحمسين، الذين يرتدون تقليديا ملابس باللونين الأبيض والأحمر.

ومن ناحية آخرى، تظاهر عشرات الأشخاص من منظمتى "بيتا" و"أنيمال نيتشراليس" المعنيتين بالرفق بالحيوان احتجاجا على المهرجان أمام مبنى البلدية.

ولم يرتدى المتظاهرون سوى سراويل داخلية سوداء ووضعوا على رؤوسهم قرون ثيران واستلقوا على الأرض، للاحتجاج على قتل الحيوانات فى حلبة الثيران.