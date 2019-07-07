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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة خلال حادث تصادم فى القليوبية

الأحد، 07 يوليه 2019 04:59 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة خلال حادث تصادم فى القليوبية إسعاف - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث تصادم بطريق مصر- إسكندرية الزراعى، أمام مدينة طوخ، اصطدمت بهم سيارة أجرة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.
 
وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم بطريق مصر اسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ.
 
انتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور بالقليوبية، وبالفحص تبين أن أثناء سير السيارة ماركة فيات ملاكي اصطدمت بيها من الخلف سيارة أجرة مما أدى لاختلال عجلة القيادة واصطدمت بعقود كهربائي مما أدى إلى إصابة زوجين وابنتهما وتم نقلهم لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

مديرية امن القليوبية

مصابين

طوخ

حادث مرورى

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