إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب سيارة على الطريق الحر فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة سرفيس بطريق "القاهرة/ بنها الحر" أمام عزبة أبونفر بمشتهر فى مركز طوخ، تم نقل المصابين للمستشفى، وجار عودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير الأدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بزمام مشتهر بطوخ.

انتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور بالقليوبية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ر ص د 9632 أمام قرية أبو نفر فى مشتهر بمركز طوخ، إنقلبت السيارة، مما أدى إلى إصابة 10 ركاب.

تم نقل المصابين للمستشفى، وجار عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.