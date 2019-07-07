إصابة مواطن وطفله فى حريق بماكينة رى بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أصيب مواطن وطفلة بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة إثر نشوب حريق بماكينة رى بالأرض الزراعية الخاصة به بقرية نوارة بمركز اطسا، وتم نقل المواطن لمستشفى الفيوم العام والطفلة لإحدى المستشفيات الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مستشفى الفيوم العام بوصول سامح ع أ 25 عامل مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 90% فى مختلف أجزاء الجسم ولا يمكن استجوابه إدعاء حريق فى منزله وبسؤال وبسؤال والده وشقيقه أكدوا: "عند قيام المصاب بملئ تانك ماكينة الرى بالسولار داخل منزله قام بإعداد شاى على موقد البوتاجاز دون تنظيف يده من السولار، وإمتدت النيران ليده وملابسه مما أدى لحدوث إصابته وإصابة نجلة شقيقة بسلمة ناصر 4 سنوات بحروق بالكفين، ونقلت مستشفى خاصة بمدينة الفيوم وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4823 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة اطسا.