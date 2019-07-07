إسعاف بنى سويف: 1453 حادثة فى عام نتج عنها وفاة وإصابة 2312 شخصا

بنى سويف - أيمن لطفى

مرفق إسعاف بنى سويف تنتشر مراكزه ووحداته بين مدن ومراكز المحافظة وتسهم سياراته فى تقديم الخدمة الصحية ونقل مصابى حوادث الطرق إلى المستشفيات، فضلا عن نقل الحالات الحرجة إلى أقسام العناية بالمستشفيات داخل وخارج المحافظة.

اليوم السابع التقى الدكتور إسلام عساف مدير المرفق للحديث عن آليات العمل وما يطلبه من المواطنين فى التعامل مع المصابين والسيارات التى تجوب المحافظة، وقال إن المرفق يتبعه 52 مركزا وفرعا عبارة عن 7 مراكز و45 وحدة ونقطة، تضم 83 سيارة منها 75 نموذج ورعاية و8 نمطى، علاوة على سيارات أخرى لنقل الجثث المتعفنة علاوة على المخصصة لمرور المدير والمشرفين، والخدمات الإدارية، وتبلغ قوة العاملين بالمرفق 472 ينقسمون إلى 320" أطقم سيارات ومليات - 150 إدارى وخدمات معاونة.

وأضاف: يحب على المواطنين فى حالة التواجد بموقع أية حادثة عدم تحريك المصابين أو استخراجهم من داخل السيارات حتى لا تتضاعف إصابتهم نتيجة خطأ فى التعامل معهم ناتجة عن عدم تدريب واكتساب الخبرة، وخاصة حالات العمود الفقرى وكسور الحوض التى ينتج عنها شلل ونزيف، علاوة على ضرورة الابتعاد عن مكان الحادثة خشية اصطدامهم بالسيارات المارة أو نشوب حريق فى سيارة مقلوبة، بالإضافة إلى أهمية التزام قائدى السيارات بالسير فى اتجاه اليمين فور سماعهم سرينة الإسعاف والسماح لها بالمرور، وعدم تضييق الطريق عليها، لان الإسعاف المارة بالشارع فى مهمة عمل مابين استجابة لبلاغ أو حمل مصاب إلى المستشفى، أو فى طريق عودتها إلى التمركز استعدادا لأى بلاغ جديد.

وتابع عساف: منظومة تلقى البلاغات "123" فى جميع محافظات مصر مرتبطة ببعضها، وعندما تتلقى أية جهة بلاغا من المواطنين ترسله إلى مرفق الإسعاف من خلال الربط بين الجهات باستخدام اللاسلكى إحدى التقنيات الحديثة التى سهلت الاتصال وإتاحة تنسيق الأعمال المشتركة فى الخدمات، ودائما نوجه سائقى الإسعاف العاملين بالمرفق إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم كسر الإشارات فى أضيق الحدود، سوى بتصريح من رجال المرور بالشارع، بالإضافة إلى أن مرافق الإسعاف تستخدم نظام " gbs "، المدعم بخط الإنترنت، لتتبع خط سير السيارات، ومراقبة السرعة، وسلوك السائق، لافتا إلى أن اجمالى حوادث الطرق خلال العام الماضى وصل إلى 1453 واقعة متنوعة على الطرق الصحراوية والزراعية والفرعية نتج عنها وفاة وإصابة 2312 بينهم 119 حالة وفاة، و2193 مصابا، وتشير الاحصاءات أيضا إلى أن الحوادث التى وقعت داخل مدينة بنى سويف بلغت 935 حادثة نتج عنها 67 متوفى و851 مصابا، بينما وقع 763 حادث دراجة بخارية " 42 وفاة و1270 مصابا "، بينما وصلت حوادث القطارات إلى 85 واقعة " 25 متوفى و56 مصابا ".

ولفت إسلام عساف، أن أطقم السيارات "مسعفين وسائقين" تتعرض لمواقف كثيرة أبرزها العثور على الأمانات " ما بحوزة المتوفين والمصابين من أموال ومشغولات ذهبية ومستندات وأجهزة محمول وأسلحة "، وطوال الشهور الماضية سلمت أطقم السيارات عددا من الأمانات التى وصلت قيمتها إلى حوالى 300 ألف جنيه، ولدينا لائحة انضباط تضم صرف الحوافز للمميزين وتوقيع الجزاءات على المخالفين وتتيح للمدير توقيع الجزاء والخصم المباشر بعد إثبات الواقعة فى دفتر أحوال السيارات ووضع المخالفة باليومية، وعندما يصدر قرارا بإحالة المخالفين من العاملين بالمرفق إلى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ليتولى محاموها التحقيق وتطبيق لائحة الجزاءات أو إحالة الواقعة إلى الجهات القضائية، وبرغم ذلك نستخدم سياسة التقويم والإصلاح أولا قبل اتخاذ قرار العقاب.

وأشار عساف إلى التزم المرفق بقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 445 لنفس العام، والخاص باستقبال وتنسيق نقل مرضى الرعاية الحرجة بين المستشفيات، إذ تعود أهمية التنسيق إلى ضمان وجود مكان للمريض حفاظا على حياته، كما تقدم الهيئة معظم خدماتها لنقل المرضى من الأماكن المختلفة بالمجان، فضلا عن تأمين الاحتفالات والمهرجانات غير القومية أيضا.

وأوضح عساف أن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف دائم الاستجابة والتواصل مع المرفق فى تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة ومعاونيها والخاصة بضرورة إستقبال جميع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة " إسعافات أولية لاستمرار الحياة وعدم تدهور الحالة "، لحين الانتهاء من إجراءات النقل

ويواصل عساف حديثه قائلا: تحسنت الحالة المالية للعاملين بالمرفق خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تمتعهم بمزايا التأمين الصحى، وجارى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم من خلال التعاقدات، كما يستجيب المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف دائما لمطالبنا، ويحفز المميزين من العاملين، إذ استضافنى برفقة المسعفين الذين عثروا على أمانات مع المتوفين فى الحوادث وكرمهم بمكتبه بمبنى الديوان العام شرق النيل، كما حظى المسعفون ايضا بتكريم عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وأردف مدير مرفق الإسعاف: إدارة التدريب المركزية بالهيئة لديها خطة تدريبات داخلية يحضرها القيادات والعاملون بالمرفق، وتشمل تدريبات " تنشيط المستوى، فنية وطبية، ميكانيكا، لاسلكى "، بينما يتولى محمد صلاح مدير العلاقات العامة بالمرفق التنسيق مع المؤسسات الخارجية،و يجرى وبرفقته قدامى المسعفين، تدريبات على الإسعافات الأولية لطلاب المدارس والهيئات الأخرى سواء بالانتقال اليهم أو استقبالهم بالمرفق وتدريبهم بشكل عملى على آليات الاسعافات والتعامل مع المصابين بشكل صحيح فضلا عن إطلاعهم على أجهزة سيارات الإسعافات وطرق استخدامها.