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الأحد، 07 يوليه 2019 03:07 م
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إزاى تلحق نفسك لو ضغطك وطى فجأة.. زود فى الملح وريح أعصابك

الأحد، 07 يوليه 2019 03:00 م
إزاى تلحق نفسك لو ضغطك وطى فجأة.. زود فى الملح وريح أعصابك قياس الضغط-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ارتفاع أو انخفاض الضغط من المشاكل المزعجة التى نتعرض لها وتسبب ألم شديد فى الجسم والصداع المزمن، وحسب ما ذكره موقع   food.ndtv أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند انخفاض الضغط المفاجئ ومنها:

قياس الضغط   

قياس الضغط

 

1:فى حالة انخفاض الضغط يجب تناول الأطعمة المالحة فورا، حيث تعمل على رفع ضغط الدم بشكل سريع.

2: الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، على فترات مختلفة من اليوم حيث يساعد ذلك على زيادة حجم الدم فى الجسم وارتفاع ضغط الدم.

3:ابتعد عن الضغط والعصبية الشديدة وتناول المشروبات التى تساعد على تهدئة الأعصاب مثل النعناع والينسون.

 

ضغط واطى
ضغط واطى

 

4:ينصح بتناول المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل الشاى والقهوة، فهى تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم  وتعزيز الدورة الدموية.

5:حليب اللوز، يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية اوميجا 3، والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تعمل على رفع مستوى ضغط الدم.

 6:تجنب تناول المشروبات الكحولية حيث تعمل على انخفاض ضغط الدم.

 

 


قياس الضغط

الضغط المنخفض

الضغط

ارتفاع الضغط

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