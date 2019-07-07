سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 06:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 75 حالة إشغال وتعدى على أملاك الدولة بالبحيرة .. صور

الأحد، 07 يوليه 2019 05:59 م
إزالة 75 حالة إشغال وتعدى على أملاك الدولة بالبحيرة .. صور جانب من الحملة الخاصة بالإزالة للاشغالات والتعديات
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، وتم إزالة  70 حالة إشغال ثابت ومتحرك، وإزالة حالة تعدى بالبناء بناحية شبراخيت، بإجمالي مساحة  300 متر حيث تمت الإزالة الفورية بفك الشدات الخشبية. 
 
IMG-20190706-WA0009
 
وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث نفذت الوحدات المحلية بمراكز " إيتاي البارود - دمنهور - شبراخيت - حوش عيسى - بدر " حملات مكبرة، بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي ومسئولي قسم الإشغالات وبتأمين بقوة من الشرطة بكل مركز.
 
IMG-20190706-WA0010
 
كما أسفرت الحملة عن إزالة قواعد خرسانية علي أرض أملاك الدولة ملك حرم الرى على مساحة 225 متر بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى و إزالة مغسلة بالطوب الأبيض على  أراضى أملاك دولة ملك الرى، وكذلك إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة  60 متر مربع  بزمام قرية أبو بكر الصديق  بمركز ومدينة بدر.
 
IMG-20190707-WA0007
 
فى سياق آخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق الغير ممهدة ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع مسئولي أعمال الرصف لتحسين كفاءة شبكة الطرق وسرعة الإنتهاء منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظاً على سلامتهم وتيسير الحركة المرورية .
 
 
IMG-20190707-WA0010
 
وفى هذا الشأن قام مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المحافظة، حيث جارى الإنتهاء من تكملة أعمال الرصف بطريق المجلدة بمركز إيتاى البارود بطول 600 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنية، والبدء فى أعمال الطبقة الإسفلتية لطريق  مدخل المساكن بأرض عاشور صالح بمركز كفر الدوار وجاري الإنتهاء من أعمال الرصف بمسطح 1500 متر، وكذلك جاري الإنتهاء من إنشاء ورصف طريق أبو درة مركز  شبراخيت بطول 1260 متر، وجارى الإنتهاء من إنشاء ورصف طريق قرية عبد الجواد حسين مركز المحمودية بطول 565  متر وإنشاء ورصف طريق قضيب مجلس قرية فيشا مركز المحمودية بطول 1050 متر. 
 
     
 
 
.

اخبار البحيرة

محافظ البحيرة

مشروعات رصف

انشاء الطرق

ازالة تعديات

املاك الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال مكافحة أمراض زراعة القطن بكافة المراكز

السبت، 06 يوليه 2019 04:11 م

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق تعريفة السيارات الاجرة

السبت، 06 يوليه 2019 02:34 م

"بؤرة تلوث" شكوى من تحول ترعة النجيلة بمحافظة البحيرة إلى مقلب للقمامة

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 ص

صور.. محافظ البحيرة يتفقد حركة سيارات الأجرة بعد اعتماد التعريفة الجديدة

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:19 م

محافظ البحيرة يعتمد التعريفة الجديدة لأسعار ركوب سيارات الأجرة

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة