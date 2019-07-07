إزالة 75 حالة إشغال وتعدى على أملاك الدولة بالبحيرة .. صور

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، وتم إزالة 70 حالة إشغال ثابت ومتحرك، وإزالة حالة تعدى بالبناء بناحية شبراخيت، بإجمالي مساحة 300 متر حيث تمت الإزالة الفورية بفك الشدات الخشبية.

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث نفذت الوحدات المحلية بمراكز " إيتاي البارود - دمنهور - شبراخيت - حوش عيسى - بدر " حملات مكبرة، بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي ومسئولي قسم الإشغالات وبتأمين بقوة من الشرطة بكل مركز.

كما أسفرت الحملة عن إزالة قواعد خرسانية علي أرض أملاك الدولة ملك حرم الرى على مساحة 225 متر بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى و إزالة مغسلة بالطوب الأبيض على أراضى أملاك دولة ملك الرى، وكذلك إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 60 متر مربع بزمام قرية أبو بكر الصديق بمركز ومدينة بدر.

فى سياق آخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق الغير ممهدة ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع مسئولي أعمال الرصف لتحسين كفاءة شبكة الطرق وسرعة الإنتهاء منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظاً على سلامتهم وتيسير الحركة المرورية . وفى هذا الشأن قام مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المحافظة، حيث جارى الإنتهاء من تكملة أعمال الرصف بطريق المجلدة بمركز إيتاى البارود بطول 600 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنية، والبدء فى أعمال الطبقة الإسفلتية لطريق مدخل المساكن بأرض عاشور صالح بمركز كفر الدوار وجاري الإنتهاء من أعمال الرصف بمسطح 1500 متر، وكذلك جاري الإنتهاء من إنشاء ورصف طريق أبو درة مركز شبراخيت بطول 1260 متر، وجارى الإنتهاء من إنشاء ورصف طريق قرية عبد الجواد حسين مركز المحمودية بطول 565 متر وإنشاء ورصف طريق قضيب مجلس قرية فيشا مركز المحمودية بطول 1050 متر.

.