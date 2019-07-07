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إحالة 201 موظفًا بمركز ومدينة المنيا للتحقيق خلال 3 أشهر

الأحد، 07 يوليه 2019 01:20 م
إحالة 201 موظفًا بمركز ومدينة المنيا للتحقيق خلال 3 أشهر محافظة المنيا
كتب فريق المحافظات

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أحال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، 201 موظفا للتحقيق، بسبب عدم الإلتزام فى أداء واجبهم الوظيفى وتركهم العمل بدون إذن خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

وأعلنت الوحدة المحلية فى بيان أن عدة حملات جابت المراكز المحلية طوال افترة الماضية من خلال تشكيل لجان متابعه لتحقيق الانضباط وللوقوف عل مدى التزام الموظفين بتواجدهم على رأس أعمالهم ومتابعة أداء مهامهم المنوطه بهم لخدمة المواطن، وعدم التسبب فى تعطيل تقديم الخدمة ، وكشفت التقارير عن عدم التزام عدد من الموظفين بلغ عددهم 145 موظفا، وتم إحالتهم للتحقيق نتيجة تركهم العمل بدون خط سير او تصريح.

كما تقرر إحالة 56 موظفًا آخرين للتحقيق وتم توقيع الجزاءات المناسبه من خلال الشئون القانونبه خلال شهر مارس 2019 .

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن مثل هذه الاجراءات تنعكس آثارها على تحقيق الانضباط، وتساهم فى إرتفاع معدل أداء تقديم خدمة متميزه للمواطن وفقا لتعليمات المحافظ.

 

 

 


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