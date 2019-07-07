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إحالة مديرى الجمعيات الزراعية بالفيوم للتحقيق لتقاعسهم عن إزالة التعديات

الأحد، 07 يوليه 2019 03:10 م
إحالة مديرى الجمعيات الزراعية بالفيوم للتحقيق لتقاعسهم عن إزالة التعديات تعديات - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أحال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم مديرى جمعيات زراعية والمسؤولين عن التعديات على الأراضى الزراعية بإلإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق.

وذلك بناء على تقرير حماية الأراضى بالمديرية بخصوص وجود 12حالة تعدى بالبناء والتبوير على الأراضى الزراعية بزمام جمعية الشهيد عبدالباسط وكذلك 10حالات تعديات بناحية جمعية غيضان تم اكتشافهم من قبل لجنة الإزالة وتقاعس المسئولين بالجمعية والإدارة  عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات على الأراضى الزراعية.

وعلى الفور كلف وكيل الوزارة لجنة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتم إزالتها.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية الزراعة بالفيوم

التعديات بالمباني

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