إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى مصر القديمة

كتب سليم على

أحالت نيابة مصر القديمة عاطلا إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، بأسلوب المغافلة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا بممارسة عاطل نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كل المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.