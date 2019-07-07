إحالة سائق قتل حارس فيلا نجل الراحل يوسف السباعى للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحال المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، المتهم بقتل حارس فيلا نجل الكاتب الراحل يوسف السباعى فى المقطم، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن مالك الفيلا أكد أن المتهم كان يعمل سائق لديه، وتم ضبطه فى واقعة سرقة داخل الفيلا وطرده لعدم أمانته، وسوء أخلاقه وعقب رحيله بفترة تم طرد زوجته التى كانت تعمل فى تنظيف المنزل أيضًا، فبدأ يتردد عليه ويفتعل المشكلات مع حارس الفيلا ظنًا منه أنه وراء الوشاية به وزوجته، ويحاول التعدى عليه بالضرب.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه يوم الواقعة حضر المتهم إلى فيلته، وبدأت يتعدى على الحارس بالضرب ويعاتبه على الوشاية به، ويلومه على خلافاتهما السابقة، ثم انصرف وتم فض المشاجرة بينهما بواسطة الأهالى، لكنه عاد فى الليل مؤخرًا وحدثت بينهم مشاجرة ووجه له طعنات أسفل الصدر وفر هاربًا، وسمع الأهالى صوت صراخ المجنى عليه وحاول نقله إلى المستشفى ولكنه توفى فى الحال.

وانتقل المستشار محمد عبيد، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى مقر الواقعة، وأجرى المتهم معاينة تصويرية حيث تبين أنه يوم الواقعة تسلل ليلًا وحاول كهربة المجنى عليه من خلال سلك عريان، وإلقاء عليه مياه، حتى يموت وتصبح الوفاة طبيعية لكن المتهم شعر به واستيقظ من نومه داخل غرفته فى حديقة الفيلا، وحاول مقاومته، لكنه طعنه أسفل الصدر مما تسبب فى إصابته بنزيف دموى، أدى إلى وفاته.