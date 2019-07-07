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إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

الأحد، 07 يوليه 2019 12:42 م
إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين لمتابعة، لمتابعة بعض مراكز الشباب فى نطاق المحافظة والتى بدأت أعمالها فى التاسعة من صباح اليوم .

وأكد الصبروط، أنه شملت المتابعة مراكز شباب إدارة قليوب حيث تبين غياب بعض العاملين بمركز شباب صنافير، بينما وجد مركز شباب حلابة مغلق، وفى إدارة شباب القناطر الخيرية تبين غلق مركزى شباب الوقف وشلقان، بينما وجدت اللجنة مركز شباب أجهور الصغرى مفتوح ويمارس نشاطه.

وتابع، أنه فى إدارة طوخ تبينت اللجنة من غلق مركز شباب كفر الفقهاء والصفا فى أوقات العمل الرسمية، بينما وجدت مركزى اجهور الكبرى وإمياى مفتوحان ويمارس بهما النشاط، إلا أنه تبين غياب بعض العاملين باجهور واحالتهم للشئون القانونية.

وأوضح، أنه بذلك شملت المتابعة الصباحية 9 مراكز شباب من 3 إدارات فرعية فى نطاق المحافظة، وقد أحالت لجنة المتابعة المقصرين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

 

 

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

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غلق مراكز الشباب

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