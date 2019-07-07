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الأحد، 07 يوليه 2019 12:53 م
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إجلاء آلاف الأشخاص فى ألمانيا قبل إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:29 م
إجلاء آلاف الأشخاص فى ألمانيا قبل إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية عناصر من الجيش الالمانى
برلين أ ش أ

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طالبت سلطات مدينة "فرانكفورت" الألمانية، اليوم الأحد، 500ر16 شخص بمغادرة منازلهم فى منطقة "أوستند"؛ وذلك قبل ساعات قليلة من البدء فى عملية إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ويبلغ وزنها 500 كيلو جرام.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن تؤثر إجراءات الأمان المتخذة بشأن إبطال مفعول هذه القنبلة على حركة المواصلات العامة فى المدينة الألمانية التى تضم مقر البنك المركزى الأوروبي.

يشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 70 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، كثيرا ما توجد القنابل غير المنفجرة فى ألمانيا، ويتطلب التخلص منها أحيانا عمليات إجلاء احترازية على نطاق واسع.

 


ألمانيا

أخبار ألمانيا

إبطال مفعول قنبلة

الحرب العالمية

مدينة فرانكفورت الألمانية

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