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أوكرانيا تتسلم شحنة من النفط الأمريكى لأول مرة

الأحد، 07 يوليه 2019 07:05 ص
أوكرانيا تتسلم شحنة من النفط الأمريكى لأول مرة ناقلة نفط
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن البلاد استلمت أول شحنة من النفط الأمريكي وصلت إلى ميناء أوديسا، بعد أن حظرت روسيا توريدات النفط إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوصلت ناقلة النفط "ويسدوم فينتشر" (Wisdom Venture) التي تبحر تحت علم هونج كونج، 75 ألف طن من النفط الأمريكي، وفق بيان صدر عن إدارة ميناء أوديسا، في سابقة هي الأولى في تاريخ أوكرانيا.

وأضاف البيان أن إفراغ الحمولة وضخ النفط في صهاريج برية في الميناء قد يستغرق 36 ساعة، منوها إلى إمكانية أن تصل الدفعة الثانية من النفط الأمريكي إلى أوديسا في أغسطس المقبل.   

يأتي ذلك بعد أن فرضت الحكومة الروسية في يونيو الماضي قيودا صارمة على توريدات الوقود إلى أوكرانيا، بينها البنزين ووقود الديزل والبروبان والبوتان والفحم وأنواع أخرى، ردا على توسيعها المستمر للعقوبات ضد روسيا.


ناقلة نفط

أوكرانيا

روسيا

النفط الأمريكى

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