أوقاف أسيوط: بدء تصفيات إيفاد شهر رمضان للقراء والتصعيد للأكفاء

كتب – إسماعيل رفعت

أعلن الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، ومدير مديرية أسيوط، عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد في شهر رمضان 1441هـ/ 2020م للقراء، اليوم الأحد، بحضوره ومضاركة قيادات المديرية، ورؤساء الإدارات الفرعية.

وقال قبيصى، لـ"اليوم السابع"، إن اختبارات التصفية الاولية الشفوية سوف تستمر لمدة أسبوع، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية، والتصعيد للأكفأ، حيث سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة.