سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 05:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف أسيوط: بدء تصفيات إيفاد شهر رمضان للقراء والتصعيد للأكفاء

الأحد، 07 يوليه 2019 04:36 م
أوقاف أسيوط: بدء تصفيات إيفاد شهر رمضان للقراء والتصعيد للأكفاء اختبارات إيفاد شهر رمضان للقراء
كتب – إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، ومدير مديرية أسيوط، عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد في شهر رمضان 1441هـ/ 2020م للقراء، اليوم الأحد، بحضوره ومضاركة قيادات المديرية، ورؤساء الإدارات الفرعية.
 
 
وقال قبيصى، لـ"اليوم السابع"، إن اختبارات التصفية الاولية الشفوية سوف تستمر لمدة أسبوع، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية، والتصعيد للأكفأ، حيث سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة.

اختبارات ايفاد شهر رمضان للقراء

أوقاف أسيوط

وزاره الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل أوقاف الأقصر يعلن بدء التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد للقراء خلال شهر رمضان المقبل

الخميس، 04 يوليه 2019 02:07 م

بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة إيفاد رمضان 1441 للقراء 7 يوليو المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص

صور.. محافظ أسيوط يلتقى وفد "إيفاد" لبحث المشروعات المنفذة وتعظيم دور الصندوق

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:59 ص

41 إماما بسوهاج يؤدون اليوم اختبارات مسابقة الإيفاد بمركز تدريب الدعاة

الأحد، 23 يونيو 2019 07:00 ص

بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441

الأحد، 16 يونيو 2019 05:25 م

إيفاد مأموريات بعدة دول لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين بالخارج

الخميس، 13 يونيو 2019 12:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة