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أمن القليوبية يضبط المتورطين بقتل محام وإصابة أخر بشبرا الخيمة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:11 م
أمن القليوبية يضبط المتورطين بقتل محام وإصابة أخر بشبرا الخيمة رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه

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ألقت مباحث  قسم ثان شبرا الخيمة ،القبض عي المتهمين بقتل محام وأصابة آخر بشبرا الخيمة  وتم التحفظ عليهم وجارى عرضهم علي النيابة العامة

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية  اخطارا من العميد  اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة  بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية  والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة .

وبالفحص والتحري تبين أن  المجنى عليه يدعي "همام .از"محام ، تعرض بواقعة سرقه مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة  وحدد أرقامها ، وبعدها قام بالاتصال بزميله "محمد ز"محام لمقابلته بمنطقة ابراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة  وأثناء سيرهما ، شاهدا السيارة التي تمت بها واقعة سرقة مكتبه .

وقاما المحاميان بالإمساك بالسيارة  ووجدوا بها بعض  المسروقات ، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام  اثنين يطلقان وابل من  الطلقات النارية بطريقة   مما أصاب  المجنى عليه الأول  بطلقة بالكتف والثانى بالقلب توفي علي اثرها وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ح م م، و م ن ح ، وتم ضبطهما والسيارة المستخدمة بواقعة وجارى العرض على العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 


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