ألمانيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

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أعربت ألمانيا، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ67ر3 % المتفق عليه في الاتفاق النووى الإيرانى، الموقع في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية - في بيان، أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أنها بصدد انتظار معلومات أخرى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان المسئولين الإيرانيين هذا القرار.

ودعت الخارجية الألمانية إيران إلى الوقوف والرجوع في كافة أعمالها التي لا تتفق مع التزاماتها، مضيفا أن ألمانيا على اتصال بباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق؛ لبحث الخطوات القادمة في محاولة لجعل إيران تلتزم ببنود الاتفاق.

يذكر أن إيران أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عن 300 كيلو جرام، في تحد جديد للولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق العام الماضي.