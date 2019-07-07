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أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير غازنى إلى 12 قتيلا و179مصابا

الأحد، 07 يوليه 2019 10:21 ص
أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير غازنى إلى 12 قتيلا و179مصابا قوات الجيش الأفغانى - صورة أرشيفية
كابول /أ ش أ/

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله ميار اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى الذى وقع بمدينة غازنى إلى 12 قتيلا و179 مصابا.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أن حركة طالبان أعلنت مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، الذي وقع قرب مكتب لمديرية الأمن الوطني بمدينة غازنى عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته، وذلك على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

وكان شهود عيان قد قالوا - في وقت سابق اليوم - إن انتحاريا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة مزدحمة بالمدينة.

 


افغانستان

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غازنى

حركة طالبان

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