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أعراض قرحة المعدة وعلاجها

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 ص
أعراض قرحة المعدة وعلاجها قرحة المعدة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قرحة المعدة واحدة من أبرز المشاكل التى نتعرض لها وتؤثر على الصحة وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون ذلك بسبب عدوى بكتيرية أو تناول الطعام أو الشراب الملوث الذى يسبب التهاب وقرح فى المعدة.

وحسب ما ذكره موقع  webmd فأن هناك بعض العلامات والأعراض التى تدل على اصابتك بقرحة المعدة وهى:

                            

أعراض قرحة المعدة

 

قرحة المعدة
قرحة المعدة

 

 

1:ألم شديد فى المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام.

 

2: الغثيان والقئ الشديد.

3: انتفاخ البطن والشعور بامتلاء المعدة دائما.

4:حرق فى المعدة.

5:ضيق شديد فى التنفس .

6: الدوخة وعدم القدرة على التركيز.

7:فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

وهناك العديد من الاسباب التى تؤدى لقرحة المعدة وهى

أسباب الاصابة بقرحة المعدة

 

المعدة
المعدة

1: الافراط فى التدخين والمشروبات الكحولية، فتحتوى على بعض المواد التى تسبب التهاب وقرح شديدة فى المعدة.

2:العدوى البكتيرية والفيروسية الشديدة ومنها جرثومة المعدة فهى تردى لقرح المعدة والالتهابات الشديدة.

3:الاكثار من تناول المسكنات والمضادات الحيوية، فهى تسبب قرح المعدة والتهابات شديدة.

4:تناول الاطعمة الحارة والإكثار من تناول التوابل يسبب ذلك قرح فى المعدة.

5: فرط حموضة المعدة يسبب قرح المعدة.

علاج قرحة المعدة           
 

ويكون علاج قرحة المعدة عن طريق تناول الأدوية المضادة للحموضة مع علاج جرثومة المعدة إذا كانت هى السبب فى القرحة وإتباع بعض العادات الصحية ومنها

1: تجنب تناول الأطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل .

2: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة  للوقاية من جرثومة المعدة.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والأطعمة الخفيفة الخالية.

4:تقسم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة فهى تساعد على الهضم وتخفيف ألم المعدة.

5:الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية والتدخين.

 


قرحة المعدة

القرح

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قرحة

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