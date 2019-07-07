أطفال بلا مأوى ينقذ طفل بمحافظة بنى سويف ويلحقه بدار رعاية

استجاب فريق أطفال بلا مأوى فى محافظة بنى سويف للبلاغ الوارد للخط الساخن "16439"، بوجود طفل بلا مأوى فى المحافظة، حيث عثر على الطفل بجوار مركز شباب صلاح سالم ويدعى "ع.ط" 7 سنوات.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان اليوم، أنه تبين خلال دراسة حالته الاولية أن والد الطفل توفى والأم تزوجت بآخر وعاش فترة بمنزل الجده بالكوم الاحمر ولجأ للشارع، وتدخل الفريق وتم عمل الاجراءات اللازمة لإلحاقه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية داخل المحافظة بعد عمل جلسة نفسية وتأهيلية له حيث تم التنسيق مع جمعية شباب الخير لاستكمال اجراءات الحاق الابن وسيتولى فريق ادارة الحالة بالبرنامج بمتابعة الحالة وتقديم التدخلات اللازمة.

وناشدت الوزارة، المواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الاطفال بلا مأوى https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج حماية الأطفال بلا مأوى فى 14 محافظة هى الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال، بالإضافة لتطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت آمنة تقدم الحماية والرعاية للأطفال.