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أسقفية الشباب تحتفل بالكرنفال التعليمى الثالث للخدمة الكنسية

الأحد، 07 يوليه 2019 09:37 م
أسقفية الشباب تحتفل بالكرنفال التعليمى الثالث للخدمة الكنسية احتفال أسقفية الشباب - أرشيفية
سارة علام

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أطلق مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الكرنفال التعليمى الثالث للخدام "كونكت أوفير".
 
ويشارك بالحضور فى الكرنفال عدد من أساقفة الكنيسة القبطية، من بينهم الأنبا موسى أسقف الشبابن والأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة.
 
ويهدف الكرنفال إلى حضور خدام الكنائسن والإيبارشيات الأرثوذكسية، المختلفة بهدف تعليمهم مهارات جديدة للخدمة.
 
كانت الأمانة العامة للأسر الجامعية، بأسقفية الشباب قد احتفلت بمهرجانها السنوى الذى يحمل شعار هيا نبنى هذا العام، وذلك مساء الجمعة الماضى الثامن والعشرين من يونيو الجارى بمدرسة نوتردام بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.
 
ضمن جدول الاحتفالية كلمات روحية للآباء الأساقفة، وعروض لمواهب شباب الأسرات من كورالن ومسرح، ومسابقة اكتشاف المواهب (Open Mic) وجوائز قيمة للفائزين، ومعارض المنتجات اليدوية والإكسسوارات ومنتجات أخرى متنوعة.
 

اسقفية الشباب

الانبا موسى

كرنفال الخدام

الكنيسة

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