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أسباب الصداع ونصائح للوقاية منه

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 ص
أسباب الصداع ونصائح للوقاية منه الصداع-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الصداع من المشاكل التى نتعرض لها يوميا وهو عبارة عن ألم شديد فى الرأس مع عدم القدرة على التركيز وأداء المهام اليومية، وعدم القدرة ايضا على بذل أى مجهود ذهنى، وحسب ما ذكره موقع  tylenol فأن هناك اسباب مختلفة للصداع وهى

أسباب الصداع

 

الم
الم

 

 

1:الضغط النفسى والقلق والتوتر، من أبرز أسباب الصداع المزمن، لذلك ينصح دائما بعدم التفكير والضغط النفسى الذى يؤثر على الصحة.

 

2:فقر الدم، من الاسباب التى تؤدى للصداع  الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

3: مرضى السكر اكثر عرضا للصداع المزمن، حيث يؤثر على التركيز والنشاط اليومي.

4:اضطراب الهرمونات وخصوصا عند السيدات فمع اقتراب موعد الدورة الشهرية  أو انقطاعها يزداد الصداع والألم.

5: الجيوب الأنفية، وهى من أبرز اسباب الصداع وقد يستمر لسنوات فى حالة عدم الشفاء من المرض فالصداع من أهم أعراض الجيوب الأنفية.

6:تغيير الساعة البيولوجية للجسم قد تسبب الصداع المزمن.

7:اضطرابات النوم والأرق الشديد يسببان الصداع المزمن.

8:السهر وعدم النوم بانتظام يسبب الصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز.

9:ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم يسبب صداع شديد يصاحبه غثيان.

10:وجود مشاكل وأورام فى الدماغ .

11:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية يسبب الصداع المزمن.

وهناك بعض العوامل التى تساعد فى الحد من الصداع المزمن وهى

نصائح للوقاية من الصداع

 

الصداع
الصداع

1:تجنب مثيرات الصداع ومنها السهر الشديد أو الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر.

2:تجنب الافراط فى تناول الأدوية المسكنة إلا تحت اشراف الطبيب.

3:الحصول على قسط كافى من النوم بحيث لا تقل عدد ساعات اليوم عن 7 ساعات فى اليوم.

4:تجنب تناول المشروبات الكحولية حتى لا تزيد من الصداع.

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تحافظ على الصحة العقليى والبدنية ومنها اليوجا.

6: الاكثار من تناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الدماغ.


الصداع

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اسباب الصداع

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