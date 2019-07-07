أساتذة بجامعة المنيا يحررون بلاغات ضد صفحة فيس بوك تنشر أخبارًا كاذبة عنهم

وأعلن الدكتور حسام فايز مدرس الصحافة بكلية التربية النوعية، عن تحريره وعدد من أعضاء هيئة التدريس بلاغات بالادارة العامة للجرائم حملت أرقام 10 أحوال لسنة 2019 ، وذلك بعد أن فوجئوا بقيام احدى الصفحات تنشر أكاذيب عنهم، وعن سير العملية التعليمية على غير الحقيقة، وتشهر بهم وتتدخل في حياتهم الشخصية.

وأوضح فايز أن الصفحة كانت لشخص يدعى " ع م "، و قد روجت لشائعات ضد أساتذة بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، مما دفعهم لتحرير المحضر ضده بتهمة السب والقذب بالسب ، وتبين أن المشكو في حقه متورط في عدد من الوقائع المشابهة، ومطلوب ضبطه واحضاره في جرائم سب وقذف وصادر ضده حكم قضائي من محكمة جنح عين شمس الجزئية، لإتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق فتاة، وقضية سب وقذف ضد محامي مقيم بمحافظة الإسكندرية، وقضية طعن في أعراض خاصة باستاذ جامعي بالمنوفية، ومتهم في واقعة اعتداء واستيلاء علي مبالغ مالي.