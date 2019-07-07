أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 7-7-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-7-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

إعمار مصر



أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن توقيعها بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية بين الشركة وشركة النصر للإسكان والتعمير، بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مضيفة أن عقد التسوية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار اليوم، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن مشروع عقد التسوية شمل الإتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

عز الدخيلة



أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، عن تحقيق الشركة صافى خسائر بلغت 106 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019، مقابل مجمل ربح بقيمة 474 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 لتسجل 10.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 10.51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وفي المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الفترة إلى 10.35 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 9.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما أعلنت شركة حديد عز، عن تحقيق صافى خسائر 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019، مقابل 184 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغت المبيعات 12.61 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية بقيمة 470 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.6 ألف عملية لعدد 152 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.68%، والعرب على 10.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.