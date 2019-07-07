أخبار × 24 ساعة.. تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو

إعداد : سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

حماية المستهلك: ضبط مستودعات بوتاجاز تبيع بأزيد من السعر ومصادرة 5000 إسطوانة

تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو بمنظومة التموين

"التموين" تستعين بمجازر شركات قطاع الأعمال لذبح الماشية المستورة ‎

بالفيديوجراف.. خطوات التقدم لاختبارات القدرات والكليات العاملة بها ‎

لطلاب الثانوية.. تعرف على توزيعة درجات امتحان القدرات بالفنون التطبيقية

‎ التعليم العالى تحذر من الترويج للكيانات الخاصة بمحيط مكاتب التنسيق ‎

"الخدمات الزراعية": حملات مكثفة بحقول الذرة لنشر الأصناف الجديدة ‎

"الزراعة" تنجح فى ضبط أكثر من 280 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال 6 شهور

كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات

انطلاق امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد ‎

"الرى": منسوب المياه فى مصرف المجمع الشمالى لبركة سيوة بدأ يقترب من الطبيعى ‎

الرى: متابعة تشغيل 80 بئر جوفى لاستصلاح واستزراع 20 ألف فدان غرب غرب المنيا ‎

الرى: استكمال إزالة مخلفات الردم فى النيل بالغربية بمعدات المخالفين ‎

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار ‎

تعرف على التعديلات الجديدة فى محطات وقوف القطارات × 4 معلومات ‎

القوى العاملة: قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها إلحاق العمالة للخارج ‎

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة ‎

"الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة جديدة متطوعة ‎

الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة أو التطوع ‎