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أخبار × 24 ساعة.. تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو

الأحد، 07 يوليه 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو مكرونة - أرشيفية
إعداد : سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

حماية المستهلك: ضبط مستودعات بوتاجاز تبيع بأزيد من السعر ومصادرة 5000 إسطوانة

 تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو بمنظومة التموين

"التموين" تستعين بمجازر شركات قطاع الأعمال لذبح الماشية المستورة ‎ 

 

بالفيديوجراف.. خطوات التقدم لاختبارات القدرات والكليات العاملة بها ‎

 

لطلاب الثانوية.. تعرف على توزيعة درجات امتحان القدرات بالفنون التطبيقية

 

‎ التعليم العالى تحذر من الترويج للكيانات الخاصة بمحيط مكاتب التنسيق ‎ 

 

"الخدمات الزراعية": حملات مكثفة بحقول الذرة لنشر الأصناف الجديدة ‎ 

"الزراعة" تنجح فى ضبط أكثر من 280 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال 6 شهور

 

كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات

انطلاق امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد ‎ 

"الرى": منسوب المياه فى مصرف المجمع الشمالى لبركة سيوة بدأ يقترب من الطبيعى ‎ 

 

الرى: متابعة تشغيل 80 بئر جوفى لاستصلاح واستزراع 20 ألف فدان غرب غرب المنيا ‎ 

 

الرى: استكمال إزالة مخلفات الردم فى النيل بالغربية بمعدات المخالفين ‎ 

 

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار ‎ 

 

تعرف على التعديلات الجديدة فى محطات وقوف القطارات × 4 معلومات ‎ 

 

القوى العاملة: قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها إلحاق العمالة للخارج ‎ 

 

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة ‎ 

"الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة جديدة متطوعة ‎ 

 

الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة أو التطوع ‎ 

 

 

 


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التعليم

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