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وزيرة الداخلية اللبنانية: استقرار الوضع الأمنى يعزز الاستثمار والثقة بالاقتصاد

السبت، 06 يوليه 2019 04:40 م
وزيرة الداخلية اللبنانية: استقرار الوضع الأمنى يعزز الاستثمار والثقة بالاقتصاد وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن
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أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أهمية استقرار الوضع الأمني في عموم لبنان، على نحو من شأنه تعزيز الثقة بالاقتصاد وتوفير المُناخ الملائم للاستثمار، مشددة على أنها تعمل على استتباب الأمن في البلاد بالتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة.

 

وقالت وزيرة الداخلية – في تصريح لها اليوم – إن الاستثمار يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأوضاع، مشيرة إلى أن الوضع الأمني ينبغي تحصينه سياسيا ووطنيا، عبر المواقف المسئولة التي من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية، إلى جانب الأداء السياسي الذي يرسخ الثقة بلبنان واقتصاده.

 

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، لديه قناعة راسخة أن قطاع اقتصاد المعرفة، هو المستقبل ومفتاح تطوير الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، على نحو يتطلب توفير البيئة المناسبة للشباب في هذا القطاع.

 


لبنان

وزيرة الداخلية اللبنانية

ريا الحسن

الاقتصاد اللبنانى

استثمار

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