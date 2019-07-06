هيئة المسح الجيولوجى: زلزال شدته 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومرصد أوروبي للزلازل إنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار. ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمالي لوس أنجليس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقا إلى 6.9 درجة.

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس زلزالا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.