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"هآرتس" الإسرائيلية تكشف عن عملية قتل جماعى بحق الفلسطينيين قبل 71 عاماً

السبت، 06 يوليه 2019 02:01 م
"هآرتس" الإسرائيلية تكشف عن عملية قتل جماعى بحق الفلسطينيين قبل 71 عاماً عملية قتل جماعى بحق الفلسطينيين قبل 71 عاماً
كتبت إيمان حنا

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كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وثائق عن "عمليات قتل جماعية" أطلق عليها "حيرام"، وقعت بحق الشعب الفلسطينى عام 1948 وبعده، بمنطقة الجليل الأعلى وراح ضحيتها 52 رجلا فلسطينيا، وجرى حجبها فى قسم سرى- بحسب ما نقلت "البيان".

 

وفى التفاصيل بحسب الوثائق، فإن ميليشيات قيدت 52 فلسطينيا مع بعضهم البعض، وجرى وضعهم فى حفرة قبل إطلاق النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، قبل اكتشاف بقية الجثث، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.

 

ومن الناحية القانونية من المفترض أن تكون هذه الوثائق ملك للمجتمع لإظهار الحقائق خاصة وأن هذه المعلومات يزيد عمرها على 71 عاما والوضع الطبيعى أن تكون متاحة للجمهور.

 

وقالت الصحيفة، إن هناك وحدة سرية بالجيش الإسرائيلى تعمل منذ سنوات على حجب ومسح وثائق تخفى جرائم العصابات وأدلة على ارتكاب جنرالات عمليات قتل ممنهجة ضد الفلسطينيين إبان النكبة وما بعدها.

 

وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات عمليات من القتل الجماعى ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، إلى جانب عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، جرى تنفيذها بأوامر من أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غريون.


اسرائيل

فلسطين

جرائم اسرائيل

قتل الفلسطينيين

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