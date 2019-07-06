سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 07:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

موسكو تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على روسيين فى طرابلس

السبت، 06 يوليه 2019 07:00 ص
موسكو تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على روسيين فى طرابلس الجيش الليبى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس الجمعة، أنها لاحظت ورود تقارير في مصادر المعلومات الغربية تفيد بالقبض على مواطنين روسيين اثنين في طرابلس ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .
 
 وقال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك: "لفت انتباهنا المعلومات التي ظهرت في عدد من المصادر الغربية حول احتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. نتحقق من المعلومات من خلال القنوات المعنية". وأضاف المصدر، أن الجانب الليبي لم يرسل أي إخطار رسمي.
 
وأعلنت النيابة العامة الليبية القبض على روسيين اثنين وثلاثة ليبيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المزمعة في البلاد.
 
ووفقا لرئيس قسم التحقيق الجنائي،  الصديق الصور، فإن الروسيين الإثنين وصلا إلى ليبيا في مارس، وتم إلقاء القبض عليهما في مايو.
 
وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع وكالة "سبوتنيك": تم احتجاز اثنين من الروس وثلاثة ليبيين لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد. لا أتذكر الأسماء الآن ولكن كنية أحد المعتقلين شوقلي.

ليبيا

طرابلس

روسيا

الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة