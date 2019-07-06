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مصرع طفلة فى حريق بمنزل والدها بطهطا سوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 08:56 ص
مصرع طفلة فى حريق بمنزل والدها بطهطا سوهاج الحماية المدنية- أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقيت طفلة في الثانية من العمر مصرعها إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم في حريق نشب بمنزل والدها بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز بمنزل عامل ونتج عن الحريق وفاة طفلة، وتم نقل جثتها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة  .

وبالفحص تبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "ناصر ل م غ" 35 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزل شقيقه "عبد العاطي ل م غ" 40 سنة عامل، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك وفاة ابنة الأول الطفله "أشرقت" عامين، إثر إصابتها بـ"حروق متفرقة بالجسم"، وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، كما أضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص، ونفيا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

الحماية المدينة

مركز طهطا

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