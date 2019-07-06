مشجع نيجيرى: درست بالأزهر وأعشق زيارة مصر.. وتنظيم بطولة الأمم عالمى

الاسكندرية جاكلين منير- اسماء على بدر

أشاد عبد الرحمن محمد، أحد مشجعى فريق نيجيريا، بالتظيم المصرى للبطولة الأفريقية، مضيفا أنه شارك فى عدد من البطولات الإفريقية السابقة، و التنظيم المصرى جيد جدا، وكان عالميا، مضيفا أن الأمن قام بدور كبير فى حماية المباريات والمشجعين.

وحول إجادته اللغة العربية، قال عبد الرحمن فى تصريحات خاص لـ "اليوم السابع" أنه تعلم اللغة العربية فى نيجيريا، ودرس الشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهرالشريف مشددا على عشقه لمصر وحرصه الدائم على زيارتها.

يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا، وبروندى، وغينيا، ومدغشقر ، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.