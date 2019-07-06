مشجع نيجيرى: درست الشريعة بالأزهر.. والإسكندرية جميلة بجوها وبحرها

الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

أشاد محمد إبراهيم، أحد مشجعى فريق نيجيريا، بالتظيم المصرى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال لـ"اليوم السابع" إن التنظيم المصرى للبطولة جيد جدًا، وحفل الافتتاح كان رائعًا، مضيفًا أن الشعب المصرى شعب ودود، ويجب الترحاب بضيوفه ويتمنى فوز فريقه بالبطولة والحصول على الكأس.

وحول إجادته اللغة العربية، قال أنه تعلم اللغة العربية فى نيجيريا ودرس الشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر الشريف، وأنه عاش فى القاهرة لمدة 4 سنوات طوال سنوات الدراسة.

وأشاد محمد إبراهيم بجمال مدينة الإسكندرية، قائلا: "جميلة بجوها وبحرها".

وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة و المشجعين، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من: (نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر) على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.